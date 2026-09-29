Insérer plusieurs valeurs dans une même cellule grâce aux listes et aux tableaux dans Excel

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Microsoft Excel, ou simplement Excel, est un tableur développé par Microsoft pour Windows, macOS, Android, iOS et iPadOS. Il offre des fonctionnalités de calcul, des outils de création de graphiques, des tableaux croisés dynamiques et un langage de programmation de macros appelé Visual Basic for Applications (VBA). Excel fait partie des suites logicielles Microsoft 365 et Microsoft Office et est développé depuis 1985.Après 40 ans dexistence, Microsoft modifie en profondeur la manière dont Excel traite les données au niveau des cellules. La société a annoncé lintroduction de listes et de tableaux dans les cellules, permettant ainsi aux utilisateurs de stocker plusieurs valeurs dans une seule cellule pour la première fois depuis la création du tableur. Cette fonctionnalité, actuellement déployée sur les canaux bêta Windows et Mac, répond à des défis de flux de travail de longue date, pour lesquels les utilisateurs devaient auparavant recourir à du texte séparé par des virgules afin de suivre plusieurs points de données en un seul endroit.Cette mise à jour introduit des tableaux natifs pouvant prendre la forme de valeurs de cellule ou de résultats de formule, dont la taille et la structure peuvent même inclure des tableaux imbriqués. Les utilisateurs peuvent empêcher les résultats des tableaux de s'étendre sur plusieurs cellules en encadrant le corps des formules par des accolades, ce qui permet de contenir efficacement les résultats à valeurs multiples dans une seule cellule.Pour prendre en charge ces fonctionnalités, Microsoft a ajouté quatre nouvelles fonctions  FLATTEN, HAS, HASANY et HASALL  qui facilitent la manipulation et linterrogation du contenu des tableaux. Cependant, des lacunes de compatibilité subsistent : la mise en forme conditionnelle, les tableaux croisés dynamiques, les graphiques, Power Query et les outils de recherche et de remplacement ne peuvent actuellement pas interagir pleinement avec les cellules contenant des valeurs de tableau, ce qui indique que lintégration en est encore à ses débuts.Disponibles à partir de la version 2610 pour Windows et de la version 16.114 pour Mac, ces fonctionnalités restent en mode préversion, Microsoft déconseillant aux utilisateurs de sen servir pour des classeurs critiques jusquà leur mise à disposition générale. La société a précisé que les comportements pourraient évoluer en fonction des retours recueillis pendant la période bêta, et que certaines fonctionnalités pourraient être suspendues, modifiées ou supprimées. Bien que cette annonce représente lun des changements architecturaux les plus importants de lhistoire dExcel, son adoption à grande échelle dépendra probablement de la manière dont Microsoft résoudra les limitations actuelles avec les outils existants de lécosystème des tableurs.Voici l'annonce de Microsoft :Au cours des 40 ans dhistoire dExcel, il nétait possible dinsérer quune seule valeur par cellule. Dans cette annonce, nous sommes ravis de vous présenter les changements apportés par le lancement des listes, des tableaux dans les cellules et des tableaux imbriqués, initialement disponibles dans Microsoft Excel pour Windows et Mac via les canaux bêta.De nombreux classeurs tentent déjà dintégrer plusieurs valeurs dans une seule cellule. Un projet peut par exemple répertorier « Carlos, Henrietta, Jacob » comme trois propriétaires, ou un sondage Forms peut renvoyer « 14 h ; 14 h 30 ; 15 h » comme une seule réponse. Grâce aux listes, vous pouvez conserver ces valeurs dans une seule cellule, tout en les gardant distinctes pour le filtrage, les calculs et bien plus encore.Plus loin dans cet article, nous aborderons plus en détail les tableaux dans les cellules et les tableaux imbriqués.: il sagit de fonctionnalités en avant-première. Leur comportement est susceptible dévoluer avant leur mise à disposition générale en fonction de vos commentaires. Nous vous déconseillons de les utiliser dans des classeurs importants tant quelles ne sont pas disponibles pour tous.Les listes vous permettent dinsérer plusieurs valeurs dans une seule cellule. Vous pouvez créer une liste en sélectionnant Insertion > Liste ou en appuyant sur Ctrl+J, puis en saisissant ou en collant des éléments séparés par des virgules ou des points-virgules, selon vos paramètres régionaux. Cliquez sur licône dans la cellule pour afficher les valeurs individuelles.Créer une liste : insérez une liste via Insertion > Liste, puis saisissezVous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des éléments de la liste en double-cliquant sur la cellule ou en appuyant sur F2, comme pour les autres valeurs.Avec les listes, vous pouvez filtrer en fonction dun ou plusieurs éléments individuels plutôt que de lintégralité des entrées de texte.La référence à une liste renvoie toutes ses valeurs pour les calculs. Par exemple, =B2 répartit ces valeurs dans des cellules distinctes.référence à une liste avecLes listes sont utiles en elles-mêmes, mais elles sinscrivent dans une évolution beaucoup plus large dExcel. Pour la première fois dans Excel, les tableaux peuvent exister nativement dans des cellules en tant que valeurs ou résultats de formules. Ils peuvent être de nimporte quelle taille ou forme et peuvent même contenir dautres tableaux.Vous pouvez désormais conserver le résultat de nimporte quelle formule à débordement dans une seule cellule en « encadrant » le corps de la formule entre accolades { }.Depuis lintroduction des tableaux dynamiques, les résultats des tableaux débordaient sur plusieurs cellules  par exemple ={1;2;3}. En encadrant le tableau dorigine entre accolades, on crée un tableau 1x1 autour de celui-ci ; ainsi, au lieu de déborder sur plusieurs cellules, le tableau reste dans une seule cellule.Les accolades sont utilisées depuis longtemps pour décrire les tableaux dans Excel, et cette fonctionnalité étend ce comportement en autorisant plusieurs niveaux daccolades. Cela vous offre davantage de flexibilité lors de la création de feuilles de calcul. Au lieu de laisser de la place pour quune formule sétende, vous pouvez conserver le résultat dans une seule cellule.Les tableaux peuvent désormais également s« imbriquer » les uns dans les autres. Par exemple : ={{1,2,3};{4,5,6}}Auparavant, une formule produisant un tableau de tableaux renvoyait un résultat tronqué ou une erreur #CALC !. Désormais, les formules prises en charge renvoient le résultat imbriqué complet.Dans lexemple ci-dessous, vous pouvez observer le comportement de la fonction TEXTSPLIT avec et sans tableaux imbriqués. Sans tableaux imbriqués, Excel ne renvoie que le premier élément de chaque ligne. Avec des tableaux imbriqués, le résultat sétend sur plusieurs lignes, à raison dun tableau par ligne.Les tableaux de chaque ligne peuvent ensuite être utilisés dans dautres calculs.Pour vous aider à travailler plus facilement avec les tableaux, nous avons ajouté quatre fonctions.FLATTEN(tableau, [valeur_de_remplissage], [niveaux]) simplifie les tableaux imbriqués en supprimant un ou plusieurs niveaux dimbrication.Dans la continuité de lexemple précédent, FLATTEN vous permet de simplifier le résultat du tableau imbriqué, en répartissant les résultats individuels dans la grille. Nous avons utilisé une chaîne vide (« ») pour pad_value afin que les lignes comportant moins déléments affichent des espaces vides dans les colonnes restantes.Trois fonctions HAS vérifient si des valeurs sont présentes dans un tableau :- HAS(tableau, valeur) renvoie VRAI si la valeur apparaît nimporte où dans le tableau, et FAUX dans le cas contraire.- HASANY(tableau, valeurs) renvoie TRUE si lune des valeurs apparaît nimporte où dans le tableau, et FALSE dans le cas contraire.- HASALL(tableau, valeurs) renvoie TRUE si toutes les valeurs apparaissent nimporte où dans le tableau, et FALSE dans le cas contraire.Les tableaux dans les cellules ouvrent la voie à des conceptions de feuilles de calcul qui nétaient pas envisageables auparavant. Le suivi de course ci-dessous enregistre les temps intermédiaires (le...