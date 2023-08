Microsoft annonce l'intégration de Python dans Excel : Combiner la puissance de Python et la flexibilité d'Excel

Microsoft Depuis sa création, Microsoft Excel a changé la façon dont les gens organisent, analysent et visualisent leurs données, fournissant une base de prise de décision aux millions de personnes qui l'utilisent chaque jour. Aujourd'hui, nous annonçons une évolution significative des capacités analytiques disponibles dans Excel en publiant un aperçu public de Python dans Excel. Python dans Excel permet de combiner nativement les analyses Python et Excel dans le même classeur, sans aucune configuration. Avec Python dans Excel, vous pouvez taper Python directement dans une cellule, les calculs Python s'exécutent dans le Microsoft Cloud, et vos résultats sont renvoyés sur la feuille de calcul, y compris les graphiques et les visualisations. Depuis sa création, Microsoft Excel a changé la façon dont les gens organisent, analysent et visualisent leurs données, fournissant une base de prise de décision aux millions de personnes qui l'utilisent chaque jour. Aujourd'hui, nous annonçons une évolution significative des capacités analytiques disponibles dans Excel en publiant un aperçu public de Python dans Excel. Python dans Excel permet de combiner nativement les analyses Python et Excel dans le même classeur, sans aucune configuration. Avec Python dans Excel, vous pouvez taper Python directement dans une cellule, les calculs Python s'exécutent dans le Microsoft Cloud, et vos résultats sont renvoyés sur la feuille de calcul, y compris les graphiques et les visualisations.

Qu'est-ce qui distingue Python dans Excel ?

Je suis ravi que cette excellente et étroite intégration de Python et d'Excel voie le jour. Je m'attends à ce que les deux communautés trouvent de nouvelles utilisations intéressantes dans cette collaboration, en amplifiant les capacités de chaque partenaire. Lorsque j'ai rejoint Microsoft il y a trois ans, je n'aurais jamais imaginé que cela serait possible. L'équipe Excel excelle ! Je suis ravi que cette excellente et étroite intégration de Python et d'Excel voie le jour. Je m'attends à ce que les deux communautés trouvent de nouvelles utilisations intéressantes dans cette collaboration, en amplifiant les capacités de chaque partenaire. Lorsque j'ai rejoint Microsoft il y a trois ans, je n'aurais jamais imaginé que cela serait possible. L'équipe Excel excelle !

Cette fonctionnalité sera d'abord déployée pour les initiés de Microsoft 365 dans le cadre du canal bêta d'Excel pour Windows. Bien que la fonction ne soit d'abord disponible que dans la version bureautique d'Excel, Microsoft précise que les calculs Python seront exécutés dans le Microsoft Cloud. Microsoft s'est associé à la plateforme de science des données Anaconda pour donner vie à cette fonctionnalité. La société utilise la distribution Anaconda Python, fonctionnant dans Azure, pour apporter les bibliothèques Python les plus populaires à Excel, notamment Matplotlib et seaborn pour la visualisation des données.Les utilisateurs d'Excel ont désormais accès à des analyses puissantes via Python pour les visualisations, le nettoyage des données, l'apprentissage automatique, l'analyse prédictive et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent désormais créer des solutions de bout en bout qui combinent de manière transparente Excel et Python, le tout au sein d'Excel. En utilisant les connecteurs intégrés d'Excel et Power Query, les utilisateurs peuvent facilement introduire des données externes dans les flux de travail de Python dans Excel. Python dans Excel est compatible avec les outils que les utilisateurs connaissent et apprécient déjà, tels que les formules, les tableaux croisés dynamiques et les graphiques Excel.Anaconda est un référentiel Python d'entreprise de premier plan utilisé par des dizaines de millions de praticiens des données dans le monde entier. Python dans Excel exploite Anaconda Distribution for Python fonctionnant dans Azure, qui comprend les bibliothèques Python les plus populaires (pandas, Matplotlib, scikit-learn, etc.), et est construit, testé et pris en charge en toute sécurité par Anaconda. Python fourni par Anaconda prend en charge un large éventail d'analyses avec Python dans Excel.Le code Python utilisé par Excel s'exécute sur Microsoft Cloud avec une sécurité de niveau entreprise en tant qu'expérience connectée conforme à Microsoft 365. Le code Python s'exécute dans son propre conteneur isolé par l'hyperviseur en utilisant Azure Container Instances et des paquets sécurisés et construits à la source par Anaconda à travers une chaîne d'approvisionnement logicielle sécurisée. Python in Excel préserve la confidentialité de vos données en empêchant le code Python de savoir qui vous êtes, et en ouvrant les classeurs à partir d'Internet dans un isolement supplémentaire au sein de leurs propres conteneurs séparés. Les données de vos classeurs ne peuvent être envoyées que via la fonction Python intégrée, et la sortie du code Python ne peut être renvoyée que comme résultat de la fonction ExcelLes utilisateurs peuvent partager des classeurs Python dans Excel en toute confiance. Les coéquipiers peuvent interagir de manière transparente avec les analyses basées sur Python dans Excel et les actualiser sans avoir à se préoccuper de l'installation d'outils supplémentaires, de runtimes Python ou de la gestion des bibliothèques et des dépendances. Les utilisateurs peuvent partager des classeurs à l'aide de leurs outils de collaboration préférés, tels que Microsoft Teams et Microsoft Outlook, et collaborer de manière transparente via des commentaires, des mentions @ et la coécriture avec des collègues, comme ils le feraient normalement dans Excel. Les étiquettes de sensibilité appliquées à vos classeurs contenant Python les maintiendront en conformité avec les politiques de protection des informations de votre organisation.Python dans Excel a été conçu grâce à un partenariat étroit entre plusieurs équipes de Microsoft, notamment Microsoft Excel, Microsoft Developer Division, Microsoft Security, Microsoft Azure et Microsoft Research. Ce projet reflète l'importance de Python pour Microsoft et son engagement à collaborer avec la communauté Python ainsi qu'à rendre Python meilleur et plus accessible à tous.Guido van Rossum, créateur de Python, BDFL émérite et aujourd'hui Microsoft Distinguished Engineer, a contribué à définir l'architecture de Python dans Excel. Voici sa réaction à l'avant-première publique :Source : Microsoft Quel est votre avis sur l'arrivée de Python dans Excel ?