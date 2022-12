Suggestions de formules

Fonction IMAGE

[Source est le chemin d'accès URL du fichier image, en utilisant un protocole "https". (REMARQUE : les formats de fichier pris en charge sont BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO et WEBP) ;

[Facultatif] alt_text est le texte alternatif qui décrit l'image (pour l'accessibilité) ;

[Facultatif] sizing indique les dimensions de l'image. Il existe plusieurs valeurs possibles :

0 : Ajuster l'image dans la cellule et maintenir son ratio d'aspect ; 1 : Remplir la cellule avec l'image et ignorer son ratio d'aspect ; 2 : Conserver la taille originale de l'image, qui peut dépasser les limites de la cellule ; 3 : Personnaliser la taille de l'image en utilisant la hauteur et la largeur.

[Facultatif] height et width définissent la hauteur et la largeur de l'image uniquement lors de l'utilisation de l'option sizing 3.

Formule par exemple

Microsoft Excel est un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office développé et distribué par l'éditeur Microsoft. Il est destiné à fonctionner sur les plates-formes Microsoft Windows, Mac OS X, Android ou Linux (moyennant l'utilisation de Wine). Le logiciel Excel intègre des fonctions de calcul numérique, de représentation graphique, d'analyse de données (notamment de tableau croisé dynamique) et de programmation, laquelle utilise les macros écrites dans le langage VBA (Visual Basic for Applications) qui est commun aux autres logiciels de Microsoft Office.Il y a quelques mois, Microsoft a ajouté la possibilité pour les membres d'une équipe d'un site SharePoint de collaborer, de visualiser et d'exécuter facilement des scripts appartenant à l'équipe sur leurs classeurs Excel. Cependant, Office Scripts, un ensemble de fonctionnalités d'automatisation, est actuellement limité à Excel pour le Web. La semaine dernière, Microsoft a annoncé les suggestions de formules et les formules par exemple, qui peuvent toutes deux contribuer à automatiser certaines opérations.Deux fonctionnalités intéressantes conçues pour faire gagner du temps et permettre d'en apprendre davantage sur les formules Excel au fur et à mesure qu'elle est utilisée. Les utilisateurs Web bénéficient également de liens suggérés, de la fonction IMAGE et d'une nouvelle barre de recherche dans le volet des requêtes. Pour les utilisateurs de Windows, un nouveau raccourci clavier est disponible pour ouvrir l'éditeur Power Query, et les utilisateurs Insiders sur Windows peuvent maintenant obtenir des données à partir de tableaux dynamiques et créer des types de donnée.Lorsque vous tapez le signe "=" dans une cellule ou dans la barre de formule, Excel suggère automatiquement la meilleure formule en fonction du contexte de vos données. Les formules qui peuvent être suggérées sont SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MIN et MAX. Selon le billet de blog de Microsoft, la fonction ne fonctionne actuellement qu'en anglais et il ne s'agit pas d'une fonction révolutionnaire, certes - Google Sheets propose une fonction similaire depuis un certain temps, et la fonctiond'Excel est depuis longtemps un moyen rapide d'appliquer des formules aux données - mais pour certains cas d'utilisation, elle pourrait constituer un gain de temps appréciable.Ensuite, il y a la formule par exemple, qui est similaire à la fonction de remplissage flash qui peut détecter automatiquement des modèles dans les données et remplir le reste d'une colonne. Il est un peu difficile d'expliquer succinctement cette fonction, mais cette vidéo de Microsoft vous donne une idée de ce dont il s'agit : détecter un modèle dans lequel vous combinez des informations provenant de cellules, puis générer automatiquement une formule qui vous évitera de taper.La fonction IMAGE insère des images dans les cellules à partir d'un emplacement source, avec le texte alternatif. Les images peuvent maintenant faire partie de la feuille de calcul, au lieu de flotter au-dessus. Il est possible de déplacer et redimensionner les cellules, trier, filtrer, et travailler avec des images dans un tableau Excel.La fonction IMAGE insère des images dans les cellules à partir d'un emplacement source, ainsi qu'un texte alternatif. Il suffit de taper le texte suivant dans une cellule :, où :Lorsque vous effectuez une saisie manuelle et répétitive de données dans une colonne, Excel vous propose désormais de remplir toute la colonne avec une formule au cas où ils identifient un modèle. Cette méthode est similaire à celle du remplissage flash, mais au lieu d'un texte statique, ce sont des formules qui sont suggérées. La société ajoute également des types de donnéesimbriqués et la possibilité d'obtenir des données à partir de tableaux dynamiques dans la version Insider de l'application Windows pour les tester.Une autre fonctionnalité potentiellement utile (et heureusement facile à comprendre) qui arrive sur le web est celle des "liens suggérés", qui vous aidera automatiquement à réparer les liens cassés vers d'autres classeurs stockés dans le cloud. Les liens suggérés permettent un nouveau stockage de données pour les classeurs dans le cloud qui détecte lorsqu'un lien externe vers un classeur dans le cloud est rompu et suggère un nouvel emplacement pour réparer le lien rompu. Cette fonctionnalité est actuellement déployée en production.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'ajout de ces deux fonctionnalités ?Utilisez-vous un tableur ? Lequel ?Que pensez-vous d'Excel ? Certains utilisateurs prétendent qu'il s'agit du logiciel le plus reussi. Qu'en pensez-vous ?