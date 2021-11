D'innombrables solutions ont été construites dans Excel en utilisant uniquement du texte et des chiffres, mais au cours de son parcours de plusieurs années, le géant du logiciel a élargi les types de données avec lesquelles les utilisateurs peuvent travailler en mode natif dans son logiciel. Cela a commencé avec l'introduction des "types de données" Stocks et Geography de Microsoft en 2018 et ces types de données liées permettent à une seule cellule d'une feuille de calcul de contenir un ensemble vivant, connecté et riche d'informations sur des objets tels que des actions, des devises, des villes et des pays.L'année dernière cependant, Microsoft a élargi cette vision en permettant aux clients de travailler avec leurs propres données en tant que type de données. Il est ainsi devenu possible de connecter automatiquement les données de son outil de business intelligence Power BI avec Excel et cette intégration a permis de découvrir les données publiées de Power BI dans Excel en tant que type de données structurées. Mercredi, Microsoft va plus loin encore avec l'introduction d'une nouvelle API JavaScript dans Excel dans le but d'aider les clients à créer des types de données personnalisés qui ont du sens pour leurs organisations.« Les clients pourront créer leurs propres compléments et étendre ceux qui existaient déjà pour tirer parti des types de données, ce qui se traduira par une expérience plus intégrée et de nouvelle génération au sein d'Excel », explique Microsoft dans ses documents de presse. « Ils peuvent partager ces types de données à travers l'organisation et créer des add-ins ou des solutions qui connectent les types de données à leur propre service ou données. L'API donne du pouvoir aux utilisateurs et aux développeurs, leur permettant de mieux organiser, accéder et travailler avec leurs données », ajoute l'entreprise.Microsoft explique en effet qu'Excel s'ouvrira ainsi à beaucoup plus de types de données personnalisées, notamment les cartes de contenu, les images, les matrices, les tableaux et les valeurs numériques formatées. Excel a depuis longtemps un support pour les macros et les add-ins, mais les nouvelles API JavaScript de Microsoft devraient rendre cela beaucoup plus efficace et plus facile à mettre en œuvre pour les développeurs.« Ces structures plus flexibles vous donnent la possibilité d'organiser des données complexes sous forme d'objets et d'exposer ces données aux utilisateurs de manière plus naturelle. Vous pouvez partager la puissance des types de données à travers toute votre organisation et créer des add-ins ou des solutions qui peuvent connecter les types de données à votre propre service ou à vos données », a déclaré Wangui McKelvey, directeur général de Microsoft 365.La nouvelle API JavaScript de Microsoft sera disponible en aperçu public lorsque la prochaine version des API Office.JS Preview sera déployée vers la fin de ce mois, mais on ne sait pas exactement quand cela sera déployé pour tous les utilisateurs de Microsoft 365. En outre, pour créer des types de données personnalisés, les utilisateurs auront besoin de l'API Office.JS Preview ainsi que d'une version Insiders Beta d'Excel pour Windows ou Mac.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle API JavaScript d'Excel ?Quels sont les avantages que cette nouvelle API apporte aux organisations ?