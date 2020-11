[Avis aux étudiants] Quels sont vos besoins en tutoriels et cours en cette période de cours à distance ? 0PARTAGES 36 0 Quels sont vos besoins en tutoriels et cours en cette période de cours à distance



En ces périodes d'incertitude, la plupart des cours n'ont pas pu se donner normalement ces derniers mois, notamment en Europe et en Amérique du Nord, puis maintenant en Afrique. Les modes d'enseignement ont dû varier de manière express : passer d'un cours en présentiel aux solutions de cours en ligne ne devrait pas se faire de manière aussi brutale, mais les enseignants n'ont pas eu le choix. Ils ont travaillé dur pour éviter d'annuler les cours, mais probablement sans atteindre la même efficacité que d'habitude.



Developpez.com, en tant que communauté informatique ouverte, accueille aussi bien des professionnels, des amateurs, des bidouilleurs, mais aussi des débutants. Nous sommes là pour vous aider, quel que soit votre niveau, à consolider, à compléter et à enrichir vos compétences (en période de crise sanitaire ou non !).

Dans ce cadre, des forums sont accessibles, il s'agit de l'endroit idéal pour recevoir de l'aide et au travers desquels vous recevrez les conseils pointus des membres bénévoles. Nos forums sont évidemment décomposés en sous-parties qui couvrent un très large éventail de domaine. Si nous avons des manques à combler, des domaines pour lesquels il n'existe aucun forum, même générique, n'hésitez pas à nous remonter l'information !

Nous hébergeons aussi une grande quantité de cours et tutoriels sur pratiquement tous les domaines de l'informatique. Ces derniers sont souvent rédigés par des experts du domaine, mais tous sont relus consciencieusement par notre équipe de rédaction (plus de mille rédacteurs, sans oublier les personnes qui relisent mais n'ont jamais rédigé : c'est tout simplement la plus grande équipe de rédaction en informatique dans la francophonie !). Ce processus garantit un haut niveau de qualité de nos publications.

Par ailleurs, Developpez.com est un endroit idéal pour suivre l'actualité informatique : des grands sujets de l'informatique de tous les jours aux nouveautés des langages de programmation, nous couvrons une large gamme de sujets.

Par contre, nous ne proposons pas de formation complète avec certificat à la clé, comme d'autres plateformes. Nous sommes avant tout une communauté d'entraide.



Des fois, avoir l'opportunité de poser des questions n'est pas suffisant. Avez-vous des besoins particuliers en termes de ressources, comme des tutoriels ou des cours ? Dans quelles matières ? Quels chapitres vous posent le plus de difficultés et pour lesquels vous aimeriez voir l'un ou l'autre tutoriel paraître sur le site ? Auriez-vous plutôt besoin de séries d'exercices (avec des indices et des corrections complètes) ou de cours magistraux ?



Par ailleurs, Developpez.com est une communauté : si vous voyez des demandes d'étudiants pour lesquelles vous avez des compétences et une envie de rédiger, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous pourrons vous aider de la conception à la publication en passant par la rédaction de tutoriels et de cours.

Spring et Spring Boot côté Java ont accéléré la tendance, ainsi que Angular côté JS.



Néanmoins, 1 outil a amélioré cette tendance: Docker.



Les Architectures changent. On va de plus en plus vers des applications qui sont découpées en zones. Idées reprises de l'urbanisation des SI.

Spring et Spring Boot côté Java ont accéléré la tendance, ainsi que Angular côté JS.

Néanmoins, 1 outil a amélioré cette tendance: Docker.

Certes, la question est posé aux étudiants, mais je regrette que Docker ne soit pas dans les choix.



Je pense qu'il manque toute une (des) partie(s) dans la lise.



La vision SI cela comprend l'Urbanisme, l'Architecture SI, les concepts qui sont derrière, les outils pour les supporter, Les implications sur les architectures logicielles, Les implications sur les infrastructures, etc.



Sinon je pense qu'il manque aussi tout ce qui tourne autour le la chaine DevOps: Quelles typologie de chaine DevOps pour quel type d'organisation et de méthode, comment les mettre en oeuvre, comment les maitriser et les garder viables.



Je rejoints ce qui à déjà été dit.

Je pense qu'il manque toute une (des) partie(s) dans la lise.

La vision SI cela comprend l'Urbanisme, l'Architecture SI, les concepts qui sont derrière, les outils pour les supporter, Les implications sur les architectures logicielles, Les implications sur les infrastructures, etc.

Sinon je pense qu'il manque aussi tout ce qui tourne autour le la chaine DevOps: Quelles typologie de chaine DevOps pour quel type d'organisation et de méthode, comment les mettre en oeuvre, comment les maitriser et les garder viables.

A+JYT

Essentiellement ex-Cobol DB2 Pacbase sur IBM Et avant encore Assembleur sur une machine française le Mitra... En fait je pourrais être un des antiquaires-informaticiens... Cartes et rubans perforées

Pour moi c'est les maths et les GUI. Avec plusieurs language!

Il y a bcp de language mais je ne comprend pas comment on peut faire une GUI en Rust, Go, ...



Pour moi : informatique théorique, conception logicielle, structures de données et algorithmes

Tout ce qui est utile à solidifier les connaissances d'un dev junior.

1) un système d'alerte sur la complexité (sans avoir tout un système d'analyse qualité)*;

2) une option d'extraction des commentaires (explication après).

Après les ateliers multi-langages, le risque*: truc à tout faire, mais faire moyen-moyen alors...



Oui mon extracteur de commentaires :

Dans tous les développements de logiciels, la documentation c'est la plaie, la dernière roue du carrosse ! Alors si l'on décrit son algorithme avant de coder (comme on le fait systématiquement, ...sur le bout de papier... qui a été perdu)... Bon, ON décrit donc son algo (sans coder) mais sous forme de commentaires du langage qui va être utilisé... ON obtient ce qui pourrait être la doc détaillée... Une fois cet algo conçu et (auto)validé ON intègre le code en fonction des commentaires (donc de l'algo).

Au début (version 1) un programme est né avec une doc qui correspond au code (Miracle, ça n'est jamais arrivé !).

Moi, quelque soit l'atelier de développement, je trouve qu'il manque deux choses :

1) un système d'alerte sur la complexité (sans avoir tout un système d'analyse qualité)*;

2) une option d'extraction des commentaires (explication après).

Après les ateliers multi-langages, le risque*: truc à tout faire, mais faire moyen-moyen alors...

Oui mon extracteur de commentaires :

Dans tous les développements de logiciels, la documentation c'est la plaie, la dernière roue du carrosse ! Alors si l'on décrit son algorithme avant de coder (comme on le fait systématiquement, ...sur le bout de papier... qui a été perdu)... Bon, ON décrit donc son algo (sans coder) mais sous forme de commentaires du langage qui va être utilisé... ON obtient ce qui pourrait être la doc détaillée... Une fois cet algo conçu et (auto)validé ON intègre le code en fonction des commentaires (donc de l'algo).

Au début (version 1) un programme est né avec une doc qui correspond au code (Miracle, ça n'est jamais arrivé !).

En suite, si les mainteneurs sont de bonne volonté quand ils interviennent sur le code il corrigent et décrivent le nouvel algo et, encore un miracle, une doc à jour peu sortir grâce à l'option extracteur rêvée par moi (retraité ex-emm..rdeur ingénieur qualité logiciel).

De mémoire, à un moment, j'avais un bout de code qui ressemblait à ça (j'ai changé les noms de certaines variables) :

Code Python : Sélectionner tout 1

2

3

4

# So x is the maximum integer such that: # origin + x * step + size <= threshold # So: x = floor ( ( threshold - size - origin ) / step )

Je pense que c'était une meilleure idée que de dupliquer l'information en décrivant tout l'algorithme sous forme de commentaires avant le code :

Code Python : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

# Blah, blah, blah. # So x is the maximum integer such that: # origin + x * step + size <= threshold # So: # x = floor((threshold - size - origin) / step) # Blah, blah, blah. code ( ) , code ( ) , code ( ) x = floor ( ( threshold - size - origin ) / step ) code ( ) , code ( ) , code ( ) Envoyé par Jean GVE Envoyé par retraité ex-emm..rdeur ingénieur qualité logiciel

Récemment, j'avais codé un algo en Python qui faisait intervenir des fenêtres temporelles glissantes.

De mémoire, à un moment, j'avais un bout de code qui ressemblait à ça (j'ai changé les noms de certaines variables) :

Code Python : Sélectionner tout
# So x is the maximum integer such that:
# origin + x * step + size <= threshold
# So: x = floor((threshold - size - origin) / step)

La description de l'algorithme, dont le raisonnement mathématique qui allait avec, c'était le code plus quelques commentaires au milieu.

Je pense que c'était une meilleure idée que de dupliquer l'information en décrivant tout l'algorithme sous forme de commentaires avant le code :

Code Python : Sélectionner tout
# Blah, blah, blah.
# So x is the maximum integer such that:
# origin + x * step + size <= threshold
# So:
# x = floor((threshold - size - origin) / step)
# Blah, blah, blah.
code(), code(), code()
x = floor((threshold - size - origin) / step)
code(), code(), code()

Si tu es retraité, alors tu as très probablement travaillé avec des langages beaucoup plus verbeux que ceux que la plupart des gens utilisent aujourd'hui. À l'époque où le code était très verbeux, c'était tentant de répéter la logique du code sous forme de commentaires en langage naturel.

Mais, de nos jours, le code tend plus qu'avant à avoir un rôle de spécification exécutable qui est la source de vérité. Parmi les commentaires, ceux qui ne font que répéter le code sont plus souvent un frein qu'une aide : soit il faut perdre du temps à les maintenir, soit ils finissent en déphasage avec le code.



- Dev mobiles

- IA

- Robotique

- Blockchain

Où sont:
- Dev mobiles
- IA
- Robotique
- Blockchain
- ...