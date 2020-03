Les connaissances de base avant de poster puis la démarche 0PARTAGES



L'objet de tel ou tel Forum est l'entraide, pas l'assistance.



Ce n'est pas faire injure aux nouveaux arrivants de leur conseiller d'acquérir un minimum de connaissances avant de commencer à poster.



Trop de discussions, du moins sur le Forum que je fréquente le plus, à savoir Excel VBA, débutent par

"Je n'y connais rien. Voilà ce que je veux faire. Merci."

Parfois, un code comblé d'horreurs accompagne cette demande. Parfois aussi, un fichier sans procédure aucune (xlsx) est joint.



Il n'est vraiment pas original de préciser le raisonnement suivant:

- De quoi je dispose?

- Vers quel résultat je souhaite m'orienter?

- De quel moyens (d'abord Excel avant VBA) je dispose pour parvenir à celui-ci?



A mon avis, toute démarche constructive comporterait ces étapes:

- La lecture des bases du développement

- L'essai de quelques procédures simples avec un souci constant d'amélioration au vu de ses lectures et, sans doute, de la consultation du Forum.

- Après cette initiation, à la première difficulté rencontrée, effectuer la recherche par tous les moyens possibles et imaginables (le Forum, les espaces Microsoft, la toile Internet … ) d'une résolution éventuelle.

Je l'ai souvent exprimé. C'est, comme en mathématiques, la recherche qui fait progresser. Et ce même si celle-ci ne porte pas, du moins dans l'immédiat, les fruits attendus.

- Ensuite seulement ouvrir une discussion.



Pour ce dernier point, la précision de quelques règles serait utile:

- Précéder tout exposé par un adresse délicate (Salut, Bonjour…)

- S'exprimer dans un langage clair

- Illustrer si nécessaire le post par une capture d'écran

- Etre précis quant à la difficulté rencontrée (Quelle ligne de code pose problème? Quel message d'erreur s'affiche?)

- Enfin, un petit merci à la résolution de la problématique est toujours le bienvenu



Sur les fichiers joints, pour ma part, je ne les lis pas en début de discussion, conformément d'ailleurs aux règles du Forum.

Au demeurant, je reconnais leur utilité après une dizaine d'échanges afin de ne pas polluer la discussion en multipliant des post infructueux.



Certes, ce que j'expose ici l'est sans doute déjà par le Forum lui-même.

J'ai cru bon de reprendre peut-être ces règles pour les illustrer, voire, modestement, les compléter.



Voilà. C'était le ressenti du jour.



Par avance, merci pour vos commentaires.



En pièce jointe, figure une liste de raccourcis vers des espaces utiles à tout débutant.

On ne peut que lui conseiller de les reporter sur son bureau d'ordinateur afin de les rendre disponibles à tout moment.



Bonne journée.



