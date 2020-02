Microsoft Excel se dote de XLOOKUP, une nouvelle fonction de recherche, Pour résoudre les nombreuses limitations de VLOOKUP et HLOOKUP 0PARTAGES 9 0 Microsoft a mis à jour Excel, l’un des logiciels les plus performants de sa suite bureautique Microsft Office. L’entreprise vient d’introduire une nouvelle fonction de recherche à Excel dénommée XLOOKUP. La nouvelle fonctionnalité est introduite pour résoudre les nombreuses limitations de VLOOKUP et HLOOKUP. Selon les caractéristiques de la fonction, elle devrait remplacer la fonction VLOOKUP qui est présente dans Excel depuis 34 ans environ en tant que fonction de recherche fondamentale. Elle devrait être très productive pour les opérations publicitaires et le PPC.



XLOOKUP est une nouvelle fonction puissante conçue par Microsoft pour répondre à de nombreuses limites connues de VLOOKUP. Pour les annonceurs et les spécialistes du marketing, cela signifie des rapports plus efficaces en passant moins de temps à effectuer des fonctions de contournement. Elle sera déployée pour les utilisateurs du programme Office 365 Insiders en premier. XLOOKUP est capable de rechercher des feuilles à la fois verticalement et horizontalement, ce qui n'était pas possible avec la fonction VLOOKUP.



Microsoft recommande d’utiliser à présent XLOOKUP lorsque vous avez besoin de trouver des éléments dans un tableau ou une plage par ligne. À titre illustratif, recherchez le prix d'une pièce automobile par le numéro de pièce, ou trouvez le nom d'un employé en vous basant sur son numéro d'employé. Avec XLOOKUP, vous pouvez rechercher un terme de recherche dans une colonne et renvoyer un résultat de la même ligne dans une autre colonne, quel que soit le côté de la colonne de renvoi. XLOOKUP a un fonctionnement très simple.





La fonction XLOOKUP recherche une plage ou un tableau, et renvoie un élément correspondant à la première correspondance qu'elle trouve. Si une correspondance n'existe pas, alors XLOOKUP renvoie à la place la correspondance la plus proche (approximative). XLOOKUP ne nécessite que trois entrées afin d'effectuer la recherche exacte la plus courante : XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array). En effet, “lookup_value” représente “ce que vous recherchez”, “lookup_array”, “où le trouver” et “return_array” répond à la question “que faut-il retourner ?



En outre, XLOOKUP réduit la nécessité de recourir à des solutions de contournement. De même, il vise à éliminer les limites suivantes de VLOOKUP définies par Microsoft :



par défaut, la correspondance est “approximative” : le plus souvent, les utilisateurs veulent une correspondance exacte, mais ce n'est pas le comportement par défaut de la fonction VLOOKUP. Pour avoir une correspondance exacte, vous devez définir le 4e argument à FALSE. Si vous l'oubliez (ce qui est facile à faire), vous obtiendrez probablement une mauvaise réponse ;

ne supporte pas les insertions/suppressions de colonnes : le 3e argument de VLOOKUP est le numéro de la colonne que vous souhaitez obtenir. Comme il s'agit d'un nombre, si vous insérez ou supprimez une colonne, vous devez incrémenter ou décrémenter le numéro de la colonne dans le VLOOKUP ;

impossible de regarder à gauche : VLOOKUP recherche toujours la première colonne, puis renvoie une colonne vers la droite. Il est impossible de retourner les valeurs d'une colonne vers la gauche, ce qui oblige les utilisateurs à réorganiser leurs données ;

impossible de chercher à l'arrière : si vous voulez trouver la dernière occurrence, vous devez inverser l'ordre de vos données ;

impossible de rechercher le prochain article plus important : lorsque vous faites une recherche “approximative”, seul l'article le plus petit peut être retourné et seulement s'il est correctement trié ;

réfère plus de cellules qu'il n'est nécessaire : le deuxième argument de VLOOKUP, table_array, doit s'étendre de la colonne de recherche à la colonne des résultats. Ainsi, il référence généralement plus de cellules qu'il n'en dépend réellement. Cela pourrait entraîner des calculs inutiles, réduisant ainsi les performances de vos feuilles de calcul.





XLOOKUP rendra sûrement l’utilisation d’Excel plus conviviale pour les annonceurs et les spécialistes du marketing qui s’en servent pour faire leurs rapports quotidiens. XLOOKUP réduira le temps nécessaire pour rapprocher et analyser les données provenant de sources diverses, telles que les plateformes publicitaires, les serveurs et les CRM. Elle pourra remplacer VLOOKUP, HLOOKUP et INDEX/MATCH. Elle permettra la sélection de deux colonnes au lieu de toute la plage. Elle permettra aussi d'insérer des colonnes dans la plage de données souhaitée sans avoir à changer les numéros de colonne.



